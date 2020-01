Supuesto ladrón se murió infartado en Plaza Las Américas, en Boca del Río

Un hombre que presuntamentee había despojado de un celular a unas personas dentro de Plaza Las Américas, en Boca del Río, murió de un infarto cuando era sometido por guardias de seguridad.



Tras desvanecerse, se solicitó auxilio a los teléfonos de emergencia, por lo que arribaron paramédicos sólo para confirmar que ya no tenía signos vitales



Esto ocurrió la tarde de este miércoles, en el primer piso del centro comercial, cerca de las escaleras eléctricas.



El hombre de entre 38 y 45 años de edad aproximadamente, fue alcanzado por el personal de seguridad, quienes los sometieron en el suelo pero comenzó a ponerse mal hasta que perdió el conocimiento.



Los elementos de seguridad creyeron que estaba fingiendo pero al ver que no respondía pidieron la presencia de paramédicos.



Los técnicos en urgencias médicas llegaron y verificaron que la persona no contaba con signos vitales.



Elementos de la Policía Naval y Estatal arribaron para tomar conocimiento y acordonar la zona, colocando cinta y tapando el cuerpo, pidiendo la presencia de las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del caso, levantamiento y traslado del cuerpo al Forense a la espera de ser identificado por familiares.