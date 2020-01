Surada dejó 6 casas destechadas e incendio que afectó 8 hectáreas, en La Perla

Alrededor de seis casas destechadas fueron las principales afectaciones que dejaron las suradas en este municipio, así como un incendio que afectó un promedio de ocho hectáreas de cultivos de pino encino y limonaria, señaló Jorge Martínez García, director de Protección Civil.



Comentó que desde el primer día se tuvo reportes de algunos destechamientos y palmas caídas, por lo que ese día se dirigieron hacia la comunidad de La Ciénega, pero en el camino observaron que había un incendio, por lo que ya no siguieron y se abocaron a intentar sofocarlo.



Señaló que las rachas de viento les complicaron las labores, por lo que el fuego se extendió de Chilapa hacia la localidad de La Cuchilla y de ahí a la de Cebadal.



Mencionó que hasta el jueves, una vez que también amainó el viento, se logró sofocar las llamas, pero ya era tarde para levantar el censo de las casas afectadas.



No obstante, indicó que las familias han acudido directamente con el alcalde y será el ayuntamiento el que las apoye.



Respecto a las causas que originaron el incendio indicó que al parecer algunas personas prepararon alimentos y el viento provocó que algunas chispas saltaran y con eso se inició el fuego, que por las mismas condiciones no pudo ser sofocado de inmediato.