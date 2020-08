Supuestamente cansados de la inseguridad en este municipio, surgió un grupo de autodefensas, quienes a bordo de camionetas hicieron un recorrido por las comunidades cercanas y después entraron a la cabecera municipal para darse a conocer oficialmente.



Este grupo de habitantes, aseguran que no tiene tintes políticos, sino más bien señalan que los constantes robos y asaltos donde las autoridades no toman cartas en el asunto, es lo que los ha hecho tomar esta decisión de vigilar ellos mismos sus pueblos.



Sin embargo, de acuerdo a informes recabados, personas de este municipio, afirman que este grupo denominado autodefensas de Calcahualco, está controlado por una sola familia; aunque no quisieron mencionar de qué familia se trata.



Pero expresaron que esto tiene tintes políticos ante los próximos procesos electorales.



Mientras tanto, este grupo se ha organizado para vigilar sus comunidades, sin hacer a un lado el trabajo de vigilancia de la Policía Municipal.