Surten en partes medicinas oncológicas a pacientes de Torre Pediátrica, en Veracruz Puerto

Aún no se ha cumplido con el abastecimiento total de los medicamentos para los pacientes enfermos de cáncer de la Torre Pediátrica del Hospital Regional de Veracruz, afirmó una de las madres de los niños que se atienden en el nosocomio, Cora de Jesús Rodríguez.



Señaló que tras el bloqueo realizado la semana pasada, se llegó a un acuerdo con el Director del Hospital Regional, para que se dotara de 40 dosis del medicamento denominado “Vincristina”, sin embargo, sólo llegaron 10.



El argumento del retraso es debido a trámites aduanales, por lo cual, los familiares de los pacientes esperarán a que se venza el plazo este martes y los medicamentos empiecen a distribuirse a partir del miércoles.



“La minuta que habíamos hecho cuando nos sentamos a dialogar se había dicho que nos iban a abastecer 40 “Vincristina” de las cuales únicamente nos otorgaron 10. Nos comentaron que se había detenido por aduanas. Dialogamos el viernes, nos comentaron que el sábado llegaba una parte y el lunes y martes otra, tenemos que esperar a mañana (miércoles) para saber si se cumplió la minuta. Como tal no se cumplió como se afirmó, pero se está cumpliendo en el plazo”, señaló.



En total, son tres los medicamentos que están pendientes por cubrir para el tratamiento que llevan los niños enfermos con cáncer, uno de éstos, la “Ciclofosfamida”, que no se había surtido por escases en las farmacias.



“Estaba pendiente, era la que todavía no encontraban, la ‘Ciclofosfamida’, se la dio un proveedor que viene de San Luis Potosí”, dijo Cora de Jesús Rodríguez.



Esperan que el cargamento llegue completo y los menores que están a la espera de sus quimioterapias puedan ser atendidos.