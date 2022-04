Susana ofrece su local para que mujeres concreten compras en línea de forma segura

Hace unos días se dio a conocer el caso de una joven que pactó una entrega de un producto por internet en el Puerto de Veracruz y fue víctima de una agresión al llegar un hombre cuando esperaba a una mujer, esta situación orilló a que Susana ofreciera su local del Malecón de Veracruz para que ahí se realice la actividad de compra-venta.A través de las redes sociales, Susana invita a las chicas a que acudan a su negocio de artesanías “Manolo” para que sea un punto seguro y evitar riesgos de acudir a un sitio lejano o solitario.“En apoyo a las chicas que andan haciendo el oficio de compra-venta de productos, en algún momento yo también lo hice con una pandemia y siempre se corre algo de riesgo tanto en mujeres como jóvenes, hombres porque no sabes con qué te encuentras, no sabes qué pasa en ese inter de compra, cómo lo que le pasó a la chica del Floresta que ella hizo una venta con una mujer y resultó ser un tipo, siempre es peligroso, es por eso que ofrezco que pueden venir a hacer su trabajo”, explicó Susana Gutiérrez Quiroz.Apenas se dio a conocer su propuesta, ya hay quienes han requerido la ayuda de Susana, en todos los casos se realizó la entrega sin ningún problema.Incluso, dado que es un lugar céntrico al estar en el paseo del Malecón, llegan de otros municipios.“Vino una chica de Cosamaloapan igual le quedaba cerca su entrega pero en eso es lo que hemos podido ayudar, lo poco que podemos hacer y si está en nuestras manos hacerlo, es apoyo, se llevó a cabo la entrega, si fueron mujeres las que hicieron su compra y las que recibieron puras mujeres”.Su misma experiencia es la que la llevó a intentar ayudar a otras mujeres que son comerciantes como ella pero que no tienen un establecimiento “es parte de las redes que en realidad no sabemos ni con quién tratamos, ni con quién hablamos, ya uno como adulto eres más cauteloso pero cuando están más jóvenes y no tienes experiencia, no sabes el riesgo que corres”, finalizó.