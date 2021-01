Suspende TEJAV parcialmente actividades hasta el miércoles

Con motivo de la tercera Alerta Preventiva para mitigar la transmisión del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) suspendió parcialmente sus actividades jurisdiccionales este jueves y viernes y el martes de la próxima semana para reanudarlas el día miércoles.



Por tratarse de tres días hábiles de suspensión, 28 y 29 de enero y 2 de febrero (el lunes 1º de febrero es feriado por el 5 de febrero, Día de la Constitución) y a fin de que no se vea paralizada por completo la actividad jurisdiccional, el Pleno de Magistrados estimó necesario retomar la modalidad de teletrabajo a cargo de las áreas jurisdiccionales.



Esa modalidad quedó habilita para el dictado de sentencias y acuerdos de trámite, cuya notificación quedará pendiente hasta en tanto se reanuden las actividades presenciales el día 3 de febrero.



Para ello, durante los días de suspensión, las áreas administrativas del Tribunal laborarán con el personal estrictamente necesario que a consideración de los titulares sea indispensable para dar cumplimiento a las obligaciones encomendadas, privilegiándose en lo posible el trabajo a distancia.



Además, no correrán plazos ni términos en los asuntos, no se celebrarán audiencias ni se agendarán citas para consultas de expedientes.



El personal jurisdiccional que no sea habilitado para las guardias realizará trabajo a distancia a fin de evitar la concentración de personas en las instalaciones del Tribunal, así como el rezago en el trámite y resolución de los asuntos que se encuentran radicados.



Asimismo, el Pleno del TEJAV quedó constituido en sesión permanente durante el tiempo que dure la suspensión parcial de actividades.