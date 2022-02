Suspenden bodas colectivas en Orizaba por contagios de COVID-19

Debido a que aún persiste el riesgo de contagios por el COVID-19, el Cabildo de Orizaba y el DIF municipal acordaron suspender los matrimonios colectivos del 14 de febrero, no obstante, el alcalde Juan Manuel Diez Francos indicó que sigue en pie la verbena por la boda de la vaca y el buey.Mencionó que intentan evitar que se den más contagios entre la población y que ésta guarde prudencia, por lo que incluso se les invita a que reduzcan sus eventos particulares.Agregó que fuera de eso no hay más restricciones en la ciudad, ni económicas ni de otro tipo, por lo que se mantiene el libre tránsito y las personas deben circular con cubrebocas y manteniendo la sana distancia.Indicó que había muchas parejas interesadas en casarse en esa fecha, pero se analizó con el presidente del DIF y los ediles, decidiendo posponer las bodas colectivas para marzo.Afirmó que lo que no cambiará es la boda entre la vaca y el buey, la cual e realizará el 13 de febrero en el parque Apolinar Castillo en medio de música, como hay todos los domingos en ese lugar.Comentó que se pensó el tema y no se vio nada malo, pues será un evento al aire libre.Respecto a la posibilidad de que el ayuntamiento siga dando pruebas gratuitas de COVID-19 a los estudiantes, mencionó que no hay motivo pues el IMSS está haciendo estudios a población abierta en el Coliseo.