Suspenden clases en secundaria de Veracruz Puerto por alumnos con COVID

En la Escuela Secundaria Técnica 136 de Río Medio se suspendieron las clases debido a un caso positivo de COVID-19 en uno de los estudiantes de tercer año, confirmó el director del plantel, Tirso del Valle Vázquez.Fueron los papás del menor quienes informaron que presentaba síntomas, por lo cual se determinó aislar a todos los alumnos activando los protocolos sanitarios recomendados.Una vez que se obtuvo la confirmación a través de una prueba PCR, desde este lunes ya no hubo clases presenciales."Bueno, una vez que el niño presentaba estos síntomas de COVID-19 decidimos hablar con los padres de familia para que ya no asistiera al plantel. Y los niños del grupo al que este joven pertenecía también los retiramos y a la vez informarnos cuál era su estado de salud", dijo.La Técnica número 136 inició con las clases presenciales con un aforo del 10 por ciento, es decir 80 estudiantes acudían a las aulas. Tras este caso, hay confianza de los profesores que los protocolos aplicados no generen contagios en sus compañeros.El personal afirma que si bien fue complicado acudir al plantel de manera presencial y adaptarse a las medidas sanitarias, los estudiantes son conscientes de los cuidados."Los alumnos están más conscientes de esta situación de la pandemia y sí les costaba un poquito de trabajo mantener la distancia pero nunca se quitaban el cubrebocas más que para ingerir los alimentos y ahí es donde los prefectos, un servidor, ahí estábamos con ellos del cubrebocas, ‘aléjense, tomen su distancia y después pueden platicar con el cubrebocas puesto’", explicó Juan Guarigua García, trabajador social.Hasta el momento sólo se ha confirmado un caso en este plantel y se espera que una vez que pase el tiempo de aislamiento recomendado, los alumnos se reintegren a las aulas.