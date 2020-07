Suspenden festejos por aniversario de Coatepec como Pueblo Mágico

La directora de Turismo en Coatepec, Tania Bonilla, informó que este año, debido a la pandemia, no se efectuarán actividades que aglomeren a personas con motivo del Aniversario del Pueblo Mágico.



Dijo que el Ayuntamiento se limitará a realizar alguna actividad de promoción turística y no algún festejo que tenga que ver con concentraciones de ciudadanos.



“Son los mismos lineamientos que estamos apegándonos, evitar aglomeraciones y más contagios, el Aniversario de Pueblo Mágico es el 17 de agosto, tenemos pensado que si el semáforo está en naranja podríamos realizar algún tipo de actividad de promoción turística, no en cuestión de fiestas para aglomerarse, en este momento no es viable”, explicó.



Por otra parte, señaló que la Dirección a su cargo continúa dando capacitación a distancia a prestadores de servicio, con la finalidad de complementar sus actividades.



“Seguir profesionalizando los servicios de nuestros prestadores de servicio. En este momento todo está muy complicado, si podemos ir acercándoles algunas capacitaciones que les sirve en sus negocios, todo esto los puede ayudar a complementar sus actividades”, detalló.



Asimismo, comentó que dichas capacitaciones o “webinars” son sobre temáticas del sector, sin costo y que les pueden ayudar a mejorar sus negocios.



“Acercarles temáticas a todos los ramos del sector, sin costo y que pueda ayudarles a mejorar, para que una vez que se reactive todo tengan más herramientas, diseñamos un programa de capacitación, iniciamos hace tres semanas hasta el 28 de agosto, todas estas semanas son de capacitación. Hemos tenido buena respuesta por los prestadores de servicios”, finalizó.