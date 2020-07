Suspenden fiestas patronales en Xico por coronavirus, confirma alcaldesa

Los eventos socio-culturales y artísticos de las fiestas patronales en honor a María Magdalena que se celebran en el mes de julio, serán cancelados, así lo dio a conocer la alcaldesa Gloria Galván Orduña.



En rueda de prensa indicó que el Cabildo tomó el acuerdo de suspender dichas actividades en las que participa el Ayuntamiento año con año, debido a la pandemia por el coronavirus.



“En este 2020 no habrá ningún evento donde se convoque aglomeraciones de gente, porque es uno de los elementos más importantes para evitar esta propagación de COVID, el Ayuntamiento no va a participar”, dijo



Abundó que dentro de las actividades que se cancelan está: la Capea, el Teatro del Pueblo, la elaboración de la alfombra, la pirotecnia y la corrida de toros, entre otras.



Señaló que es difícil informar tal decisión al pueblo que espera con ansias estos festejos, ya que los xiqueños vuelcan su fe participando en distintas actividades.



“Imagínense decirle al pueblo que tenemos que vivir la fiesta de otra forma, desde nuestra fe, no es fácil, que tendremos que hacerlo desde nuestras casas”.



Descartó que vaya a haber sanciones para quienes no cumplan las disposiciones y salgan de sus casas a efectuar algún tipo de evento, ya que aseguró confiar en que los xiqueños entiendan la situación que se vive, por lo que admitió que no hay un plan en caso contrario.



Refirió que esta fiesta tiene más de 50 años de hacerse y es la primera vez que se suspende. Además previó afectaciones a la economía, ya que el 19 de julio se esperaban de 50 a 70 mil personas, mientras que el 22 de julio se estimaba una afluencia de 120 mil.



En este sentido, comentó que ya se trabaja en un plan de reactivación económica para meses posteriores, entre las actividades están la Villa Navideña y un festival de orquídeas.



Del mismo modo dijo que hay una coordinación entre autoridades religiosas y municipales, añadiendo que las actividades religiosas tendrán modificaciones, pues se suspendieron las procesiones, las veladas, las mañanitas, el Alba, y los bailes de danzantes y cencerreros.



“El día del Arco Floral, no va a haber traída de la flor, el arco va a ser un arco floral del tamaño del portón y no se dirá a qué hora se levantará ni se convocará a nadie, no hay veladas, los vestidos si los están dando, pero no hay procesiones, ni mañanitas, ni alba, sólo los mayordomos estarán dentro, los cencerreros y danzantes lo han tomado bien”, concluyó.