Suspenden mercados ambulantes en Córdoba por coronavirus

Comerciantes de dos mercados ambulantes que se instalan cada domingo en las colonias México y Antorchista, en Córdoba, se despidieron de sus clientes hasta nuevo aviso.



Haciendo frente al llamado de las autoridades para cerrar por la pandemia del Covid-19, llegaron hoy para acabar con la mercancía que tenían, pese a ello, se niegan a dejar de trabajar pues tienen necesidad de llevar el sustento a sus familias.



Antonio Delgado, vendedor de frutas y verduras indicó que él tiene una bodega en la colonia Los Carriles, ahí no bajará sus cortinas, solo dejará de vender en el tiaguis de Santa Rita de la colonia México.



"Para nosotros dejar de trabajar es un lujo, nuestras familias tienen que comer, acá pues verduras no faltan, pero tengo tres trabajadores a los que debo mandar a descansar porque no saldrá para su sueldo semanal, el gobierno nos dice cierren pero no hay una ayuda económica, hay que pagar, luz, agua, comida".



La misma situación enfrentan otras familias que vienen de Coscomatepec a vender su mercancía a esta plaza, triste anuncian que no hay fecha para regresar.



En esta plaza son unos 50 vendedores, fruta, artículos de segunda y nuevos, productos de canasta básica, gente que no tiene un ahorro para enfrentar la cuarentena.



En el tianguis de la reserva territorial son más de 500 vendedores que semana a semana llegan a ofertar productos también de segunda mano, fueron notificados que no habrá ya más venta hasta nuevo aviso, hoy todo fue normal sin miedo al COVID-19, pero sí al hambre