La Diócesis de Veracruz informó que para evitar contagios de COVID-19, se suspenderán misas y eventos religiosos hasta precio aviso.



Al respecto, el obispo Carlos Briseño Arch mencionó que las misas dominicales se transmitirán vía Facebook y en caso de necesitar un bautizo, boda o alguna celebración de esa índole, sería a puerta cerrada y sólo con la familia.



Destacó que las ceremonias ya pagadas serán reagendadas y exhortó a la ciudadanía a no acudir a los templos en caso de no ser estrictamente necesario.



Aclaró que los templos permanecerán abiertos a la población pero sólo se permitirá el acceso individual y a personas sanas, no enfermas o vulnerables a enfermedad.



Habrá sanitización constante de bancas y espacios en donde la ciudadanía pueda esparcir gotículas de saliva o donde haya constantes roces con las manos.