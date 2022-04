Suspenden reunión de AMLO con famosos para dialogar sobre Tren Maya

A pesar de que a través de un comunicado, el colectivo Selvame del Tren aceptó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a dialogar en Palacio Nacional sobre el Tren Maya, Presidencia anunció que dicha reunión quedó suspendida.A través de un comunicado, se indicó que dicha decisión fua debido a que varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional.Asimismo, se externó una invitación a las diferentes personalidades invitadas, así como a activistas que pertenecen al colectivo a visitar la región de Quintana Roo, para que constaten que sí se informó y consultó a los habitantes que viven lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya."A las personalidades y activistas de #SélvameDelTren y a los interesados, los invitamos a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya. Así se enterarán que sí se informó y consultó a la gente".El pasado 21 de abril, el colectivo "Selvame Del Tren" que incluye a artistas mexicanos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo y Natalia Lafourcade, que se oponen al megaproyecto del Tren Maya, aceptaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar en Palacio Nacional sobre un tramo de la obra que consideran que impactará el medioambiente del Caribe.“Aceptamos su invitación a Palacio Nacional para lograr este diálogo tan importante para la selva, el acuífero maya y el desarrollo de la Península”, escribieron a través de un comunicado.La campaña "Selvame Del Tren" surgió luego a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, que, según denuncian, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna.Además, señalaron que los cambios se hicieron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto.En marzo pasado, famosos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán y Bárbara Mori se manifestaron en contra del proyecto dentro de la campaña "Selvame Del Tren".Luego de que varios artistas y famosos han declarado que no asistirán a Palacio Nacional para escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proyecto del Tren Maya, Presidencia de la República informó que el encuentro ha sido cancelado.El vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas señaló que ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar con el Presidente, la reunión será cancelada.“Se invita a recorrer la zona y dialogar con las comunidades donde pasa el Tren para conocer su opinión”, dijo por medio de su cuenta de Twitter.Antes en un comunicado, Presidencia invitó a las personalidades y activistas de #SélvameDelTren a hablar con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios de la Riviera Maya a fin de corroborar que sí se informó y consultó a la gente.“A lo largo del Tren Maya, la gente sabe del proyecto y se ha consultado comunidad por comunidad; además de que su construcción se lleva a cabo protegiendo el medio ambiente y patrimonio arqueológico; y no se afectarán cenotes, ríos subterráneos ni cavernas”.Presidencia reiteró que en la construcción del tramo 5 del Tren Maya –Cancún-Tulum– no se afectarán cenotes ni ríos subterráneos.“Serán impactadas 300 hectáreas de acahual. Se tiene un plan de rescate de flora y fauna, además de la siembra de tres árboles por cada removido”.