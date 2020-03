Suspenden visitas en CERESOS de Veracruz por coronavirus

Los Centros de Readaptación Social de Veracruz suspendieron por 40 días las visitas a los reclusos, como medida de precaución ante el coronavirus.



La indicación fue dada a conocer a través de un documento con fecha de 15 de marzo, donde se establece que la suspensión es efectiva para los 17 centros penitenciarios del Estado y el módulo de 72 horas Veracruz.



Las visitas que no podrán ingresar son las de familiares, religiosas y sociales, no así las conyugales y las de servidores públicos que acudan a realizar diligencias con motivo de su trabajo.



Aunado a ello se establecerá un filtro para sensibilizar y negar el acceso a todos aquellos que presenten: tos, dolor de garganta, secreciones nasales, fiebre y dificultad para respirar. Lo anterior ya está siendo acatado desde este lunes 16 de marzo.



La medida ha causado opiniones encontradas entre quienes asisten a visitar a personas que están recluidas en el CERESO “Duport Ostión” de Coatzacoalcos, pues aunque algunos aseguran que esto ayudará a que el coronavirus no se propague, otros lamentan que ahora tardarán más en ver a sus seres queridos.



"Sí nos dijeron que no habrá más visitar por cuarenta días por el coronavirus. Pues yo vengo cada 15 días a ver a mi familiar, ahora tardaré más en verlo, pero pues está bien, si es para cuidarnos hay que hacer caso", dijo una mujer que esta mañana acudió al penal para tratar de ver a su familiar preso.