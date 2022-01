Suspenderán Centros de Gestión Comunitaria que no están funcionando: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que se encuentran “depurando” los 15 Centros de Gestión Comunitaria (CGC) para determinar cuáles sí están funcionando y cuáles no.Al respecto, indicó que son lugares de atención cercana a la ciudadanía que requieren operar adecuadamente.“Es un punto de atención ciudadana cercana pero no todos funcionan. Estamos levantando un acta circunstancial de cada uno de ellos para ver qué necesitan, cómo funcionan y que funcionen los que estén y los que no los suspenderemos hasta que se puedan tener lugares que sirvan para la atención ciudadana”, expresó.Ante la posibilidad de que en los CGC se puedan pagar servicios e impuestos como el predial, Ahued Bardahuil descartó esta posibilidad por ahora y acotó que se están tratando “intensamente” de modificar y revisar los servicios de atención ciudadana para que los capitalinos puedan cumplir con sus obligaciones.“Ya se puede pagar en línea, pronto tendremos que modernizar la plataforma de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), pronto tendrá que actualizar en sus sistemas mejores condiciones de atención ciudadana”, precisó.Sobre la presencia de vendedores ambulantes en la vía pública, quienes aprovecharon la temporada decembrina y el Día de Reyes para ofertar sus productos fuera de los horarios, días y espacios permitidos; Ricardo Ahued acusó a la pasada administración de otorgar los permisos, aunque dijo que revisarán las condiciones y temporalidad de los mismos.“Vamos a ver si ya terminó, algunos eran hasta el 6 u 8 de enero, ahorita estamos revisando cuáles fueron los permisos, generalmente se dan por tradición y se empiezan a levantar. Lo que hay que revisar es que uno no se vaya a colar y se quede más tiempo”, concluyó.