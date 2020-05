Suspenderán cobro de parquímetros hasta el 1° de junio, en Veracruz Puerto

El director de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Quiroga señaló que el servicio de parquímetros seguirá siendo gratuito hasta el 1° de junio, en el Centro Histórico de la ciudad.



El funcionario indicó que se tomó este acuerdo luego de dialogar con directivos de la empresa "Zeus Monitoreo Vial", los cuales determinaron continuar con la suspensión del cobro de este servicio.



“Continuaremos hasta el 1° de junio o nuevas instrucciones. Esta semana continúa sin cobro el uso de los parquímetros. Se analiza cada semana, se hace una reunión con la gente de Zeus, Tránsito municipal y se toma la decisión de que siga o no el cobro”, dijo.



Destacó que la próxima semana, las autoridades involucradas se volverán a reunir y determinarán si continúan ampliando el plazo del no cobro de los parquímetros, ya que esto depende de lo que determiné el Gobierno estatal y federal en torno al avance de la pandemia.



Por otra parte, el funcionario municipal exhortó a la población a evitar salir en caso de no ser necesario, para disminuir el número de contagios de COVID-19 entre la población y así lograr que el tiempo de confinamiento obligatorio se reduzca.