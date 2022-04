Suspenderán descarga de aguas negras en playas de Coatzacoalcos en Semana Santa

Las descargas de aguas negras a las playas de Coatzacoalcos serán pausadas durante las vacaciones de Semana Santa, confirmó el alcalde Amado Cruz Malpica.Indicó que aunado a ello habrá áreas exclusivas sin venta de alcohol para que las familias disfruten sin problema alguno."Estamos viendo que en estos días no haya descargas hacia la playa, que podamos tener la presencia de visitantes sin este problema que tenemos en la ciudad", dijo.De las áreas de esparcimiento para estos días, detalló que habrá un área destinada exclusivamente para familias y personas con discapacidad donde no habrá venta de alcohol y así haya condiciones dignas para divertirse en sus días de playa.Recordó que para el 16 de abril se espera el magno concierto de Mijares, esto también en el marco de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo."Vamos a recibir a personas de otra región y de otros lugares del país y les queremos brindar hospitalidad, un espacio para divertirse, habrá un área para las familias, con discapacidad y no habrá bebidas alcohólicas, la idea es que sea un tema absolutamente familiar y que tengan condiciones dignas para divertirse y prepararemos un espectáculo con un artista, estamos en los últimos ajustes", mencionó.Y es que este miércoles decenas de personas se congregaron en la playa de Coatzacoalcos para llevar a cabo su limpieza ante la proximidad de la llegada de las vacaciones de Semana Santa.El alcalde, Amado Cruz Malpica, dio a conocer que lo que se busca es que haya un sitio limpio para recibir a todos los visitantes que lleguen a disfrutar de sus días libres."Es una jornada donde me da mucha alegría ver a tantos jóvenes, es un acto simbólico", finalizó.