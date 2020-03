Suspenderían o limitarían eventos religiosos de próximas fechas en Veracruz

El director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán, señaló que aún no existe un posicionamiento oficial para las iglesias de Veracruz ante el coronavirus (COVID-19).



"De manera formal, no hemos tenido un acercamiento con todas las iglesias pero en lo personal, sí hemos platicado con todos los obispos, los pastores y directivos de algunas alianzas para darle seguimiento a este tema y si llegara a requerirlo, hablaríamos para sentar bases y buscar soluciones".



Respecto a las actividades pastorales y litúrgicas en los próximos días, explicó que se está viendo la manera de suspender o, en su caso, limitarlas.



"La misma Iglesia ya está tomando medidas al respecto y ellos han planteado también suspender en la medida de lo posible suspender este tipo de actividades y si en un momento dado por la misma dinámica que tiene la Iglesia no se puede suspender, pues sí limitarlas".



Mencionó que si no han actuado de manera rápida, es porque están tomando las medidas conforme lo está estipulando la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal.



"Entiendo que hay preocupación por parte de algunos sectores de la población, entre ellos la iglesia pero nosotros no podemos actuar de manera reactiva a lo que nos digan los actores políticos, tenemos que actuar conforme se va desarrollando el problema y en este caso, la Secretaría ha estado muy pendientes del tema", concluyó.