Suspensión de actividades por pandemia retrasa integración de quejas en la CEDH

La actual emergencia por Coronavirus retrasa la integración de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a la suspensión de actividades no sustanciales.



La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, citó de ejemplo las quejas interpuestas por familiares y pacientes con cáncer tras no acceder a su tratamiento antes de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.



"Si afectó un poco en términos de tiempo por tener que implementar estas medidas sanitarias, nos retrasó un poquito pero entiendo que las diligencias que faltaban ya se desahogaron", indicó la defensora.



A lo que dijo que Derechos Humanos no dejó de trabajar en los expedientes pero todas las medidas por la Emergencia Sanitaria alargaron el tiempo, desde la integración de la queja a la emisión de la debida recomendación.



Namiko Matzumoto citó el respecto que si bien Derechos Humanos publicó al menos 82 recomendaciones, los tiempos de notificación de las dependencias no son semejantes.



"Sólo hay una guardia y estamos supeditados para la notificación de esa solicitud", concluyó.