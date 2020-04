Suspensión de labores por cuarentena no afectará fiscalización de Cuenta Pública 2019: ORFIS

La suspensión temporal de labores por la emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19 y la prórroga, por única ocasión, para la presentación, análisis, dictaminación y aprobación de la Cuenta Pública 2019, no afectará el proceso de fiscalización, aseguró Delia González Cobos Auditora General del ORFIS.



Y aclaró que el Órgano de Fiscalización Superior no contratará despachos contables externos para la revisión de la Cuenta Pública 2019, pues ésta se hará con su propio personal, y en caso de ser necesario, solo se contrataría temporalmente y en lo individual a profesionales en materia de auditoría.



Señaló que ya está definido el calendario de las auditorías, por lo que el proceso de fiscalización se atenderá conforme a los plazos fijados y bajo los términos que señala la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas.



Cabe recordar que ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus, el Pleno del Congreso del Estado prorrogó para el 15 de junio la entrega de la Cuenta Pública 2019 y su aprobación hasta el 15 de diciembre.



Por única ocasión, los entes fiscalizables deberán entregar al Congreso su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 a más tardar el 15 de junio y no el 30 de este mes de abril; y la Comisión Permanente de Vigilancia deberá remitirla al ORFIS los últimos 15 días de junio.



Mientras que el ORFIS deberá entregar al Congreso, a más tardar el 14 de noviembre, los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo; y la Comisión de Vigilancia deberá someter a votación el dictamen de la Cuenta Pública 2019, a más tardar el 15 de diciembre.



Ante la prórroga de los plazos, insistió que la Cuenta Pública 2019 se auditora en tiempo y forma y conforme a la Ley.



Añadió que a pesar de contar con un padrón de despachos contables externos, mismos que fueron capacitados, el ORFIS no los contratará, pues los despachos solo prestarán sus servicios en caso de que los municipios, en el ámbito de su autonomía, lo requieran.



Expuso que la capacitación obedeció a los requerimientos que se exigen para que los despachos puedan fiscalizar a los municipios.



En ese sentido, dijo que los municipios, en el ámbito de su autonomía, podrán contratar despachos contables inscritos en el Padrón del ORFIS y descartó que pudiera haber sesgos en los resultados de la fiscalización por ser los propios Ayuntamientos los que contraten a los despachos que habrán de auditarlos.



Manifestó que los resultados de las auditorías que presentan los despachos contables están sujetos a revisión y aunado a ello, se supervisa el trabajo que realizan.



“Si bien son contratados por los municipios, están sujetos a que el ORFIS los supervise, los revise, y en su caso, los sancione si es que no estuviera bien hecha esa auditoría”.