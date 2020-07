Sustraen a hombre de anexo en Úrsulo Galván; está desaparecido desde el jueves

María Pulido Tiburcio pidió a las autoridades estatales su ayuda para localizar a su hermano Martín Pulido Tiburcio, quien fue sustraído de un anexo ubicado en Paso Del Bobo (Villa), dentro de la localidad de Zempoala, en el Municipio de Úrsulo Galván.



Acompañada de algunos familiares explicó que el día jueves sujetos armados entraron a las instalaciones del centro de rehabilitación "Luchando por mi sobriedad", llevándose a su hermano y a otro compañero



"Mi hermano estaba en ese lugar y fueron por él y otro muchacho, se los llevaron a la dos, supuestamente los querían interrogar. Fueron personas armadas con armas largas, fue el jueves en la madrugada".



Comentó que hasta el momento no han recibido llamadas para saber del paradero de su familiar. Además dijo que desconocen el por qué se lo llevaron, pues no tenía ningún tipo de problemas o conflictos.



"Hasta ahorita no los han regresado. Le pedimos a las autoridades nos ayuden para poderlo encontrar y saber si está bien o está muerto. Ya acudimos a la Fiscalía, pero por ser fin de semana no hemos podido hacer mucho", concluyó.