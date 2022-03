Tabiqueros de El Castillo, en crisis por alto precio de insumos y bajo valor del producto

Los tabiqueros de la congregación de El Castillo, una de las cinco que hay en Xalapa, enfrentan una crisis económica debido a la falta de apoyos gubernamentales, los bajos precios de venta de estos bloques elaborados con barro y arena, y la carestía registrada en los insumos para su fabricación.Al exponer esta situación que aqueja a los artesanos; el candidato a agente municipal, Óscar Luna Mendoza, sostuvo que es importante lograr apoyos para que dicha actividad preponderante y emblemática de su comunidad, vuelva a generar recursos para quienes la llevan a cabo."Desgraciadamente está olvidada, no se le da el valor que debería de ser, no se está pagando un precio justo, es un trabajo pesado al cual no le estamos dando dicho valor. Por eso una de mis propuestas es recobrar la esencia de El Castillo, cuna de tabiqueros", destacó acompañado de la candidata suplente, Elvira Lugo Guerra, y luego de recibir el documento de la Junta Municipal Electoral que lo acredita como contendiente a dicho cargo.En ese sentido, reiteró que es primordial bajar algún recurso que beneficie a la que definió como una "noble actividad económica", de la que dependen muchas familias de El Castillo."Actualmente hay una crisis económica porque la materia actualmente está muy cara, el acarreo se ha ido por los cielos por el incremento del diésel y también la materia prima con la cual se hace la quema de este material (para elaborar los tabiques)", reiteró Luna Mendoza.Dijo que esto ha hecho que el costo de elaborarlos se ha encarecido, limitando las ganancias de los artesanos que evitan subir el costo de los bloques sólidos para no perder clientes.Por su parte, Lugo Guerra dijo que esta crisis económica también trae consigo la falta de oportunidades para las mujeres de su congregación, requiriéndose de la gestión de cursos de capacitación en diferentes actividades de autoempleo como estilismo, repostería, costura, cocina, entre otras."Queremos gestionar apoyos para las mujeres porque directa o indirectamente también aportamos a casa. Hoy en día estamos involucradas en todo, desde la esposa, la madre soltera, la mujer sin hijos, aportamos a casa. Entonces hay que buscar la forma de ayudar y gestionar para que la mujer desde su casa esté produciendo", expuso en la entrevista.Sobre la situación que viven los niños de su comunidad y las limitaciones en la enseñanza que por la pandemia migró a la educación en línea, Elvira Lugo reveló que las escuelas tienen muchas carencias, entre ellas, centros de cómputo, por lo que de ganar en los comicios del 3 de abril gestionará con las autoridades municipales xalapeñas para que los pequeños tengan acceso a Internet y con ello una mejor formación académica.En el tema de las necesidades de El Castillo, el candidato propietario indicó que se requiere seguir invirtiendo en obra pública, drenaje y alcantarillado, pues si bien en el Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero, se ejecutaron proyectos de este tipo, aún se requieren más."Nosotros estamos convencidos de que debemos preservar y conservar nuestros mantos acuíferos porque son fuente de vida y aparte de ello, es algo primordial de la cual Xalapa se está beneficiando. No podemos seguir permitiendo que estos mantos acuíferos se sigan rodeando de la mancha urbana porque van a ser contaminados", alertó el aspirante a autoridad auxiliar de la Alcaldía de Xalapa."También nuestra preocupación es que en nuestra comunidad existe un gran cáncer que es la drogadicción y para ganarle terreno es rescatando nuestras áreas deportivas, implementado programas que fomenten el deporte especializado en alguna rama, porque el deporte no nada más es beisbol como lo vemos en El Castillo, también es futbol, voleibol, es englobarlo", propuso Óscar Luna Mendoza.Acotó que de contar con el respaldo de los habitantes de su congregación, se pondrá a disposición del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y de las iniciativas que tiene para detonar el desarrollo de las comunidades rurales del municipio."Sin duda alguna el trabajar en conjunto es lograr grandes cambios, nosotros nos podríamos al resultar ganadores a disposición de sumar al proyecto de nuestro Alcalde porque juntos podemos lograrlo (...) Trabajando juntos municipio, congregación y el pueblo con su mano de obra y aportación mínima creo que se puede lograr contar con mejores calles, banquetas y drenaje", comentó finalmente.