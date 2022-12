Tal como pasó con las dosis chinas de las vacunas contra COVID-19, Cansino y Sinovac, el biológico cubano, Adbala, está siendo rechazado por los mexicanos por carecer del aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por no servir para viajar al extranjero.Ante este panorama, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes y desde donde informó que el biológico cubano tiene una eficiencia del 93 por ciento, además apuntó que sobre esta vacuna se publicó un estudio en la revista científica The Lancet “hay pocas vacunas para las que se han hecho estudios de población, en grandes poblaciones; concretamente son dos: la vacuna Pfizer y la vacuna Abdala. La vacuna cubana es una vacuna, hace poco se publicó un estudio en la revista británica Lancet”.Hasta septiembre de este 2022, la OMS ha emitido recomendaciones de uso de las vacunas contra COVID-19 producidas por:-Pfizer/BioNTech (EE.UU.-Alemania)-AstraZeneca/Oxford (Reino Unido)-Janssen (EE.UU.)-Moderna EE.UU.)-Sinopharm (China)-Sinovac (China)-Bharat (India)-Novavax (India)-Cansino (China)-Valneva (Francia)Por su parte, la dosis desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología del Ministerio de Salud Pública de Cuba no se encuentra dentro del listado internacional aprobado por la organización, razón que hace desconfiar a algunos mexicanos sobre su uso, no obstante, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris, en su última actualización de vacunas autorizadas para uso de emergencia del 3 de marzo del 2022, marca a Abdala con aprobación desde el 28 de diciembre del 2021.De acuerdo con datos del Gobierno de México, el jueves 22 de diciembre de este año arribaron a territorio nacional 4 millones 907 mil 500 dosis de la vacuna cubana Abdala contra Coronavirus, el segundo embarque, dando un total de 9 millones de dosis con el embarque que llegó el 25 de noviembre.