Tala clandestina está “imparable” en Pico de Orizaba; piden soluciones

Ante las problemáticas que afectan al Parque Nacional Pico de Orizaba urge que las autoridades atiendan y den soluciones en lugar de tratar de minimizarlas, indicó Ricardo Rodríguez Demeneghi, coordinador del Fondo Ambiental Pico de Orizaba (FAPO).



Señaló que es innegable que la tala está imparable, que hay una gran deforestación y que las plagas están afectando a los árboles y eso lo saben quiénes suben y recorren las diferentes rutas y la población que vive ahí, no los que están detrás de un escritorio.



Mencionó que lamentablemente, cuando se dan datos de las afectaciones, la CONANP tiende a minimizarlos, y eso ocurre en todo el país, no solo en la zona del Pico.



Comentó que cuando se dan cifras sobre áreas afectadas por incendios, si alguien dice 100, “ellos dicen que fueron sólo dos”.



Indicó que en el caso de la deforestación, en el informe de la CONANP en el 2019 se declaró que el Parque Nacional estaba reforestado totalmente, lo cual rechazan quienes están en la montaña y suben de manera constante.



En cuanto a las plagas, dijo que no solo está afectando el gusano descortezador, sino también el muérdago, que se ha extendido de manera incontrolable.



El coordinador del FAPO invitó a los funcionarios de la CONANP o a cualquier autoridad que quiera subir a comprobar las afectaciones a realizar un recorrido por el lugar, en donde los llevarían con todo gusto para que puedan ver la realidad.



Mencionó que si bien actualmente está el tema de la pandemia, es urgente que esas autoridades visiten el lugar y se puedan tomar las medidas necesarias.