Tala ilegal, otra “otra gran pandemia” que Gobierno desatiende, alertan

En este 2020 la “otra gran pandemia” es la de la tala clandestina, actividad ilegal que ha provocado que tan solo en este año se haya perdido el 2 por ciento de la cobertura forestal del Parque Nacional Pico de Orizaba, afirmó Ricardo Rodríguez Demeneghi, coordinador del proyecto Salvemos al Pico de Orizaba.



Comentó que al Gobierno federal se le han hecho llamados constantes por parte de habitantes de las comunidades de las faldas del volcán y de ambientalistas y sociedad en general, pero sigue sin haber vigilancia.



Comentó que es alarmante porque la devastación que se ve no es obra de taladores hormiga, sino de grandes talamontes que sacan toneladas diarias de madera.



Agregó que tan solo basta con ir al municipio de Coscomatepec para ver como diariamente bajan de 8 a 10 camiones cargados de madera.



Sobre la posibilidad de que también estén actuando cazadores furtivos, mencionó que no se tienen reportes, pero dado que no hay vigilancia, no se descarta que algunas personas pudieran practicar la caza de especies.



Rodríguez Demeneghi indicó que la pandemia que se vive por el COVID-19 tiene detenido todo, pero no se ve que se aplane la curva, sino que los casos siguen en aumento, y entre tanto, no se sabe cuándo podrían iniciarse acciones de vigilancia en el Parque Nacional Pico de Orizaba y combatir la tala.