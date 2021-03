Talamontes incendiaron Pico de Orizaba; comunidades los protegen

Al confirmar que el reciente incendio en el Pico de Orizaba fue provocado por talamontes, el gobernador Cuitláhuac García afirmó que comunidades de la zona se niegan a revelar el nombre de quienes causan los siniestros.



“Lamentablemente no hay mucha colaboración, incluso hay comunidades que son herméticas al respecto, no dicen quiénes aunque sepamos que de por ahí surgió, no lo dicen”, dijo el Mandatario este jueves, en conferencia de prensa.



En días pasados, cuerpos de auxilio combatieron un incendio en la zona de Calcahualco. Según el Gobernador, el daño del lado de Veracruz fue mínimo, en comparación con el lado de Puebla.



Por ello, ante la temporada de calor, García Jiménez explicó que implementan un programa que apoya hasta con 3 millones de pesos a municipios que colaboren para evitar incendios forestales.



