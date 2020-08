Tambalea caso de actual Fiscalía de Veracruz contra exduartistas; saldrían libres

En audiencia celebrada el pasado lunes 10 de agosto, el Juez Décimo Séptimo de Distrito, con residencia en Xalapa, concedió el amparo y protección de la justicia federal a Víctor Manuel “N”, Claudia “N” y César “N”, exfuncionarios duartistas del DIF Estatal.Los antes mencionados fueron acusados por los delitos de abuso de autoridad, fraude, coalición e incumplimiento de un deber legal, cometidos por su supuesta participación en la contratación de empresas “fantasma” durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cuando Karime Macías era presidenta del DIF.Dentro del Juicio de Amparo 213/2020 y su acumulado 235/2020, el Juez concedió amparo a los exfuncionarios contra el auto de vinculación a proceso y contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que les fueron impuestos por el juez de Control, Gregorio Noriega Velasco.Por cuanto a la vinculación a proceso, el Juez Federal señaló que la Fiscalía General del Estado no logró acreditar que existan datos de prueba que acrediten la existencia del delito ni la probable participación de los detenidos.En ese sentido, en la sentencia de Amparo se señala que la Fiscalía realizó de manera deficiente la imputación a los acusados, pues no logró establecer la forma en que los acusados supuestamente participaron en la comisión de los ilícitos; las normas con las que presuntamente habrían incumplido; ni la existencia de un acuerdo previo entre los imputados para desviar recursos, al no haber aportado datos de prueba que acreditaran, aún de manera indiciaria, la imputación.Asimismo, se señala al juez de Control Gregorio Noriega Velasco de haber realizado una motivación deficiente al momento de vincularlos a proceso, al haber tenido por acreditados de manera indiciaria los señalamientos de la Fiscalía, sin señalar qué datos de prueba y razonamientos sustentan su decisión, por lo que se califica como dogmática la resolución.Por otra parte, también se concede el amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a los detenidos, al considerar el Juez Federal que no se logró probar que los imputados representen un riesgo de fuga, ni una amenaza para los testigos del proceso, por lo que el Juez de Control realizó una valoración incorrecta al imponer dicha medida cautelar, por lo que estarían cerca de recobrar su libertad.Fue apenas el pasado 18 de abril cuando la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Víctor Manuel “N”, quien al momento de ser aprehendido se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento de Xico, de Claudia “N” y César “N”.Junto a ellos, fueron detenidos otros 7 exfuncionarios duartistas por operar como presuntos accionistas de empresas “fantasma”.Como consecuencia, en el caso de los 3 amparados, el Juez de Control deberá dejar sin efectos sus resoluciones y seguir los lineamientos establecidos en la sentencia para la emisión de un nuevo fallo.