También animales rescatados están en cuarentena por pandemia

Debido a la actual pandemia de novel coronavirus 2019, la asociación Earth Mission aplica cuarentena a las especies rescatadas en la entidad.



El coordinador de Earth Mission en Veracruz, Sergio González, indicó que dicha medida aplica luego de que animales adquirieron el virus, luego de entrar en contacto con personas portadoras.



Y aclaró que no existe evidencia probada ni científica de contagio del COVID-19 de animales a humanos.



"Hasta ahorita no hemos tenido algún animal enfermo ni nos ha llegado algún animal enfermo por esta situación pero sí estamos alerta por el manejo y estamos teniendo más precaución: todo lo que nos llega de Bomberos Conurbados pasa una cuarentena y posteriormente se incorpora a las instalaciones. Pero sí estamos aplicando una cuarentena previa más rigurosa", explicó.



A esta cuarentena, Earth Mission incluyó tlacuaches, además de una boa y un tapacaminos (ave de la especie Nyctidromus albicollis), este último, canalizado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (API).



La cuarentena consiste en aislar a la especie y tenerla bajo observación, darle cuidado y alimentación y pasado un tiempo reglamentario, se procede a su reintegración al medio ambiente.



"Ingresaron la semana pasada 12 tlacuaches y es la cuota normal, tres eran adultos pero esa hembra traía nueve crías liberables y ahí están los 12".



Indicó que entre las medidas de prevención en la organización, en el refugio de Earth se redujo al personal en contacto con la fauna.



"Estamos alertas y varias instituciones académicas se han pronunciado y han pedido a los investigadores no salir a campo, luego de que en Nueva York se demostró que el virus puede pasar de humanos a animales", indicó.



Además, indicó que investigadores y rescatistas de fauna silvestre recomiendan elevar la sepsis con las especies animales.



"Y es limitar la cantidad de gente que maneja animales: los zookeepers o manejadores de animales pueden portar el COVID-19 y transmitir a los animales y no se ha comprobado que los animales transmitan a los humanos"



Dijo que por cuestiones del aislamiento en casa de la población, no ha sido observada fauna salvaje en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.



"Se ha inhibido porque la gente se queda en sus fraccionamientos y no va a sus trabajos y lo hemos visto, al estar encerrados, los ves corriendo, patinando y eso inhibe a los animales".