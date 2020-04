También denuncian despidos de INEGI, en región Orizaba

A pesar que la instrucción del Gobierno Federal es pagar salario normal a personal al servicio de dependencias federales, estatales y municipales que dejaron de laborar ante la contingencia de coronavirus en diversas regiones del país, este viernes, el director regional del INEGI en Orizaba, Miguel Ángel Vizconde Ortuño, aparentemente ordenó la renuncia voluntaria de más de 16 supervisores de zona y un promedio de 70 verificadores a cargo del censo poblacional 2020, en la Dirección Regional Oriente, de la Coordinación Estatal Veracruz.



Apelando al derecho de guardar el anonimato de un grupo de empleados al servicio de dicha dependencia en los municipios de Huatusco, Orizaba, Córdoba y Ciudad Mendoza, se exhibió el presunto abuso ante medios de comunicación, y se anunció que el caso podría trasladarse a la instancia ministerial correspondiente para citar a declarar a quienes intentan hacer firmar renuncia a los trabajadores.



“Están citando a personal del INEGI, tanto a verificadores como supervisores. Hoy desde las 10 de la mañana en Huatusco, Córdoba, Orizaba y Mendoza para pedirnos que firmen renuncias, cuando todos tenemos contrato hasta el 17 de abril.



“Nos están citando a firmar para no pagar los días restantes y no están respetando contratos. Esta dependencia es del Gobierno Federal y el Gobierno a través de la Secretaría de Salud dijeron ante medios de comunicación que a ningún empleado al servicio del Gobierno se les iba a despedir”, coincidieron los afectados.



Acusaron que en diferentes horarios han citado al personal por grupos reducidos, evitando que se salga de control el anuncio y arguyendo con ello a la sana distancia, pero lo cierto es que el personal está molesto y ha exigido el pago completo de su salario para enfrentar con su familia la contingencia.



“En cada zona son 16 supervisores y cada supervisor tiene de cuatro a seis verificadores. En Orizaba están corriendo a la gente, diciendo que si no firman por voluntad no los vuelven a contratar y no les van a pagar la quincena de todas formas”, señaló una verificadora de Orizaba.



Otro verificador de INEGI en la zona de Río Blanco, dijo que la dependencia les debe gastos de campo, que esta mañana solicitaron se les cubran, pero la respuesta fue que tampoco se los van a depositar, cuando a nivel nacional el anuncio fue otro y hay dinero para pagar y enfrentar la contingencia del Covid-19.



Cabe señalar que dentro de la documentación que a decir de los agraviados les hacen firmar, está el que los empleados de INEGI supuestamente están aceptando que se les ha cubierto el pago de nómina de abril, cuando no es así, por ello solicitan la intervención de una Comisión de INEGI a nivel federal para determinar si solo es esta región o el abuso se está dando en todo el país, por lo cual tendría que intervenir la Secretaría de Gobernación.