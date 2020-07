También en PEMEX: personal de Nutrición da ánimos a pacientes COVID-19

"Tú me motivas a darte lo mejor... Buen provecho", "Ten fe porque Dios te está sanando", "Disfruta cada regalo divino, en especial estar vivo" destacan entre los mensajes del personal de Nutrición del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos a los pacientes con SARS-CoV2 internados en dicha clínica en Poza Rica.



A través de redes sociales, una usuaria compartió las imágenes en donde los trabajadores de Servicios Médicos de PEMEX plasman palabras de aliento en las dietas de los hospitalizados.



"Dios con su inmenso amor te regala un nuevo día" y "No hay nada que en las manos de Dios no pueda ser sanado", resaltan entre las voces de ánimo de los nutriólogos a los pacientes.



Cabe recordar que, al último corte, en todo México, Petróleos Mexicanos tenía registrados 14,994 personas con síntomas respiratorios a las que se han realizado 7,620 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 3,172 y confirmar 4,448 casos de COVID-19.