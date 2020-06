También esperan crecida de ríos en región Mendoza

Cuatro ríos de respuesta rápida podrían poner en riesgo a más de mil 500 familias que habitan sus márgenes, ante el ingreso de la tormenta Cristóbal que amaga con lluvias intensas y tormentas eléctricas para la región de las Altas Montañas.



Los Consejos Municipales de Protección Civil, en los municipios de Ciudad Mendoza, Nogales, Huiloapan y Río Blanco, han sesionado y se dicen en alerta ante el ingreso de lluvias intensas que traerán crecidas en los ríos Blanco, Chiquito, Carbonera y Barranca de Maltrata.



Desde el pasado martes, el nivel de los ríos incrementó un 10 por ciento de manera permanente y hasta un 30 por ciento sobre su nivel normal en lapsos de una a dos horas, debido a los escurrimientos de la zona alta de la montaña.



En dichos municipios se habilitaron albergues para atender a un promedio de 4 mil damnificados, aunque se teme que la mayor incidencia por escurrimientos podría generarse en los municipios de Acultzingo y Maltrata, donde se tienen asentamientos irregulares en laderas de montañas.



La coordinación regional de Protección Civil en la zona centro de Orizaba estima la caída de 70/150mm de agua de lluvia, capaz de causar serias afectaciones, más acumulados en zonas de alto riesgo donde en fechas recientes se registraron deslizamientos de ladera o barrancadas.



Cabe señalar que las presas retenedoras de sólidos situadas en la Barranca El Infiernillo, fueron dragadas por tercer año consecutivo y con ello, los escurrimientos del río Chiquito no tendrán el mismo impacto en la zona baja donde no se sabe de barrancadas desde el año 2015.



Desazolvan el río Chiquito



La secretaria de Protección Civil en el Estado, Guadalupe Osorno, afirmó que se trabaja de manera conjunta con las autoridades municipales para monitorear los afluentes de respuesta rápida de la zona centro, pero también en materia de prevención se hizo limpieza de las presas retenedoras de sólidos.



"De hecho con respecto al río Chiquito, hemos trabajado con el Alcalde de Nogales. Se ha hecho el desazolve, es un trabajo de varios meses y que se empezó en abril. Va avanzado el desazolve de las presas retenedoras".



Recordó que uno de los principales problemas del Río Chiquito es que baja con piedras y eso fue lo que causó hace años que se reventaran los ductos de PEMEX provocando explosión e inundación.



Asimismo apuntó que se trabaja de manera conjunta con Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional del Agua y municipios para efectuar este tipo de obras de mitigación.



"Los ayuntamientos han sido aliados importantísimos y sabemos que no hay distinción de partidos. La zona ha sido una de las que más hemos visitado, ya sea por reuniones preventivas así como por cuestiones relacionadas con el Río Chiquito o por cuestiones que se tuvieron que atender como lo fueron las barrancadas y la reubicación que se tuvo que hacer".



Insistió que hay coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder tener condiciones de salvaguarda de la población.