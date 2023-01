También faltan docentes en escuelas de Zongolica y Mixtla

Padres de familia de una primaria de Zongolica y una telesecundaria de Mixtla de Altamirano tomaron las instalaciones de la SEV este miércoles en demanda de que se les dote de los docentes que necesitan y que éstos sean de base, pues ya no quieren que lleguen más interinos.Los inconformes señalaron que esta es una exigencia que mantienen desde inicios del ciclo escolar, pero aunque las autoridades educativas lo saben, no les dan respuesta.Indicaron que incluso enviaron varios oficios y ni siquiera recibieron respuesta, por lo que decidieron tomar las instalaciones de la SEV.Mencionaron que no quieren que haya más interinos porque saben que los que sufren son los niños, ya que se acostumbran a una persona y luego se va, entonces llega otra y comienza otro periodo de adaptación.Agregaron que además está el problema de que hay algún interino y ni siquiera le pagan, y se terminan yendo también, lo cual entienden porque todo mundo tiene gastos.El delegado de la SEV en Zongolica, Marcelo Tepole Ramírez, escuchó con los inconformes, quienes reclamaron que da tristeza que las autoridades no hagan su trabajo, pues saben cómo están en cada comunidad y las necesidades que hay y no les resuelven.Finalmente los padres de familia se retiraron con la promesa de que serán atendidas sus demandas.