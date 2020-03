También faltan insumos de protección contra COVID-19 en Jurisdicción Sanitaria de Córdoba

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria y Centro de Salud se manifiestan en las instalaciones de la calle 21 y avenida 11 para exigir equipo de protección para prevenir contagio del COVID-19.



Margarito Ramos, secretario general de la Subsección 8 de la Sección 26 de los trabajadores del Sector Salud y Asistencia, indicó que están inconformes pues los pusieron a trabajar sin equipo de protección y se lo han hecho saber a la Jefa de la Jurisdicción pero no ha habido respuesta.



Señaló que no se niegan a trabajar, prueba de ello es que están laborando pese a no contar con el equipo necesario.



El dirigente mencionó además que no aplicaron el decreto presidencial que dicta que el personal en riesgo se debe retirar a sus casas, "pesa más la palabra de la Jefa de la Jurisdicción y del Gobierno estatal que el decreto del Presidente", criticó.



Los trabajadores del Sector Salud se sienten en riesgo, por eso iniciaron esta protesta que seguirá hasta que se tengan medidas que les asegure estar protegidos en la contingencia que se vive.