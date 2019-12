También han pasado heladas en Ayahualulco

El coordinador regional de Protección Civil en Coatepec, Gabriel Landa Morales, indicó que en la región de Ayahualulco, desde la madrugada del pasado lunes, se registraron heladas en cinco congregaciones, aunque aclaró que no hubo mayores afectaciones.



Abundó que las localidades donde se presentó dicho fenómeno fueron: La Toma, Tlaconteno, Los Altos, El Triunfo y Aguazuelas, donde algunos pastizales tenían escarcha, no obstante, no se reportaron viviendas afectadas.



"Fue una helada ligera la que se presentó la madrugada del pasado lunes, en las congregaciones de La Toma, Tlaconteno, Los Altos, El Triunfo y Aguazuelas del municipio de Ayahualulco, donde algunos pastizales tenían escarcha, no se reportan viviendas afectadas", explicó.



Señaló que de manera coordinada con elementos de Protección Civil Municipal, así como con el personal de Protección Civil Estatal, acudieron a dichas comunidades.



Y es que ante el pronóstico de las bajas temperaturas, alertó a la población, sobretodo a personas de la tercera edad y niños, de esa región a abrigarse bien, además de no hacer fogatas en el interior de las viviendas para evitar intoxicaciones.



“Es probable que tengamos frío intenso con lluvia ligera, lo que se estará resintiendo en esta región”, refirió.