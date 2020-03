También marcharán en Coatzacoalcos por Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo 8 de marzo un grupo de jóvenes marchará en Coatzacoalcos contra los feminicidios y exigir seguridad a las autoridades.



Ruby Atalia Marín Cobix, una de las organizadoras de la manifestación dijo que la convocatoria #NiUnaMenos surgió a través de redes sociales, pues hasta el momento en Coatzacoalcos no hay otras personas que hayan externado el deseo de movilizarse ese día.



“Nos unimos para recordar el Día Internacional de la Mujer, pero también en protesta por todos los feminicidios ocurridos en el país, el año pasado se cometieron 2 mil 800 homicidios y 700 fueron tipificados como feminicidios.



“Creo que es hora de que nos unamos todos y pidamos justicia, todo comenzó en redes sociales, vimos que en Coatzacoalcos no hay ninguna marcha, empezamos a llamar a las chicas que estuvieran interesadas y que quisieran apoyar a las víctimas”, dijo.



Precisó que esta marcha se realizará en punto de las 15:00 horas del domingo e iniciará en el malecón costero a la altura de la pirámide y concluirá en la avenida Carranza, además podrán acudir hombres.



“Claro que pueden ir hombres, no es algo de sólo mujeres, porque hay hombres que han perdido a sus hijas, quienes han perdido a sus esposas, pueden ir hombres, adultos mayores, es el 8 de marzo a las tres de la tarde”, declaró.



Por su parte, Rubén Romero Ruíz, aclaró que esta convocatoria es pacífica y no para manifestarse de manera violenta.