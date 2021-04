También precandidato priista a alcalde denuncia ataque y amenaza, en Carlos A. Carrillo

El candidato del PRI a la alcaldía de Carlos A. Carrillo, Onán Hernández López, denunció que fue blanco de ataque en su domicilio, en donde fue amenazado para que dejara la candidatura y la buscara hasta dentro de 3 años.



Relató que la madrugada del pasado 7 de abril, un hombre armado entró a su domicilio en presencia de su esposa y dos hijos, lo cual lo tiene con temor, razón por la que hizo la denuncia ante la Fiscalía Regional.



"En mi hogar fui atacado por un grupo armado que llegó a querer tumbar la puerta de mi hogar, con un hacha empezaron a golpear y querer sacar. Nos comentaron que en ésta no me iba a tocar jugar para la alcaldía, que me tocaba para la próxima. La verdad es que tengo mucho temor por mi familia, a como están las cosas peligra, tengo dos hijos y mi esposa", refirió.



Afirmó que no abandonará la candidatura pero sí solicitará asistencia policial para él y su familia, porque afirmó "solo no se puede".



Al tiempo, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se garantice la seguridad en el proceso electoral.



"Tengo mucho temor (...) Le hago el llamado al Gobernador y al Secretario de Gobierno que pongan los ojos en Carlos A. Carrillo para que la seguridad sea buena y que en estas elecciones sea el pueblo el que decida quiénes serán sus candidatos".



Hernández López agregó que además dos de sus trabajadores fueron agredidos por el grupo armado al llegar al domicilio.