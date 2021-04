También relegan a médicos rurales; demandan dosis antiCOVID

Médicos provenientes de hospitales IMSS Bienestar de comunidades rurales, adscritos a la Jurisdicción Sanitaria número XI en Coatzacoalcos, protestaron este lunes para pedir a las autoridades que los vacunen contra el Coronavirus.



Los galenos recién egresados de diversas universidades realizan sus labores en comunidades rurales de municipios como Playa Vicente, Las Choapas, Ixhuatlán, Rodríguez Clara, Isla, Hidalgotitlán, entre otras.



Destacaron que están adscritos, además, a la Unidad Médico Familiar (UMF) de Jáltipan y aunque son el primer contacto con pacientes de su respectiva zona, no han sido beneficiados con las vacunas.



“Hemos tenido en nuestra zona dos defunciones de médicos, jefes de zona, hace dos meses falleció un compañero, otro de nuestra generación de médicos pasantes estuvo internado muy grave en la ciudad de Veracruz”, dijo Siomara Fernández, una de las afectadas.



Los denunciantes aclararon que no están en contra de que el magisterio se vacune pero añadieron que debe hacer una coordinación y no se debe empezar con otro gremio si aún no se concluye con los médicos.



“No hemos sido contemplados, no nos dan fechas, por eso vinimos, somos pocos aquí pero en realidad somos más de 60 pasantes, estamos conscientes pero nosotros también trabajamos y desde que comenzó la pandemia nosotros no hemos cerrado nuestras clínicas, somos el primer contacto, cuando un paciente se siente mal va a nuestras unidades y nosotros derivamos a hospitales más grandes. No somos primera línea pero sí primer contacto”, finalizó.