También se registran agresiones contra policías, pero no se denuncia: Alcalde

Pese a que se han dado agresiones hacia los elementos de la policía municipal al momento de hacer detenciones, esta corporación no ha procedido en contra de nadie por el delito de ultrajes a la autoridad, aseguró el alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero.



En entrevista, el edil xalapeño señaló que se han dado señalamientos en contra de la actuación de la policía al utilizar la fuerza para proceder durante la detención a quienes infringen la ley, pero a veces esto es inevitable, porque al momento de intervenirlos se vuelven agresivos en contra de los guardianes del orden.



Admitió que se dio un señalamiento en relación a una detención, hay que decirlo, pero el sujeto que estaban deteniendo, había sido sumamente agresivo con los cuerpos de seguridad.



Expresó que constantemente se ha exhortado a los elementos policiacos a respetar los derechos humanos, en los operativos que realizan para brindar seguridad a los ciudadanos.



“Sin embargo, también la ciudadanía debe entender que cuando hay violencia de parte del sujeto que está cometiendo una práctica irregular, el policía tiene que enfrentarlo, cuidando que no haya daño a ninguna persona”, subrayó.



¿Aquí en Xalapa ya se ha procedido en contra de alguien por los delitos de ultrajes a la autoridad, precisamente por este tipo de situaciones, porque también incluye a policías municipales? Se le preguntó.



Si, el punto es que no queremos, por un lado, que se violen derechos humanos, todo el mundo debe ser respetado y ese es la línea que tienen los policías; pero, por otro lado, también hay delincuentes que muy agresivos, muy violentos, y evidentemente nuestra policía tiene que usar la fuerza, ese es el punto.



No obstante, dijo, por último, no se ha procedido en contra de nadie, por el momento a pesar de las agravantes que se han presentado en contra de los policías aquí en Xalapa. “No ha habido ninguna denuncia”, concluyó.