También toman primaria en Orizaba para exigir docente

Padres de familia del primer grado "C" de la Escuela Primaria Federal “Orizaba”, en el municipio de Orizaba, tomaron la institución educativa esta mañana para exigir un docente fijo para sus hijos, pues en lo que va del ciclo escolar han pasado cinco profesores por el salón y el que actualmente se tiene, su salario es pagado con recursos de este colegio.



"Estamos cansados porque desde hace más de cuatro meses no tenemos un maestro de fijo, porque es primer grado y son las bases, nuestro hijos no saben leer ni escribir bien y así los quieren pasar a segundo año".



Indicaron que el supervisor de la zona 015 no les dio una respuesta, pues les dijo que no está en sus manos ya que todos los procesos ya se hicieron. "Después de muchas llamadas que hizo a Xalapa, le dijeron que sí estamos en lista y que nos mandarán el recurso pero no saben cuándo, que quizá sea hasta la primera quincena de febrero".



Añadieron que el quinto maestro para el salón llegó ayer pero la escuela les dijo a los papás que no podrá pagar el salario de este profesor, por ende los niños se van a quedar sin clases.



Los paterfamilias indicaron que no liberarán la escuela hasta que no tengan una solución definitiva, pues no puede seguir así el ciclo escolar.