Tamiahua anuncia “Ley Seca” y pruebas rápidas ante casos de COVID-19

A partir de la próxima semana, en Tamiahua se aplicarán pruebas rápidas de COVID-19 y habrá rastreos epidemiológicos.



Aunado a ello, se instaló una cabina de sanitización a la entrada del municipio y habrá “Ley Seca” los fines de semana, anunció la alcaldesa Citlali Medellín Careaga.



Reconoció que el Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para instalar filtros sanitarios en las 71 comunidades del municipio, por lo que la responsabilidad del control del ingreso de personas se ha delegado a los Agentes y Subagentes Municipales.



Al momento, el municipio tiene 4 casos confirmados de COVID-19, 2 defunciones y 1 sospechoso. De los tres casos confirmados, dijo que dos son personas que trabajan en Tuxpan y el tercero es una persona que salió del municipio.



“Los tres casos (activos) no siguieron las medidas preventivas. Está de más decir: se los dije, que tenían que buscar la forma de permanecer allá (en Tuxpan), ahora están en riesgo sus familias. Lo dije, si a Tuxpan le va mal, a nosotros también por la cercanía y porque dependemos de muchos de sus servicios y mientras sigan creciendo sus casos, nosotros corremos grandes riesgos”.



Expuso que se sabía que tarde que temprano iban a empezar los contagios en el municipio porque mucha gente no hacía caso, desafortunadamente, de todas las medidas preventivas y de todas las reglas que se habían propuesto y ahí están las consecuencias.



No obstante, afirmó que aún se está a tiempo de controlar y evitar un brote masivo de Coronavirus.



Señaló que en el filtro sanitario de la cabecera municipal se instaló una cabina de sanitización, por donde deben pasar las personas que viajan en automóvil para que se les tome la temperatura corporal y se les proporciona gel antibacterial, a la par a la unidad móvil se le hace una desinfección.



Asimismo, dijo que al interior del municipio el uso de cubrebocas es obligatorio, en los comercios los empleados deben portal mascarillas plática y cubrebocas, la venta de bebidas alcohólicas seguirá prohibida de las 6 de la tarde del viernes a las 12 de la noche del domingo.



“Esto es para prevenir y para que la gente no haga festejos en casa los fines de semana, porque no es momento de convivir entre un número elevado de personas”.



Mientras que en el Ayuntamiento sólo labora el 30% del personal, el resto (70%) lo hace desde sus domicilios.