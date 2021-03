Tamiahua prohíbe pintar publicidad comercial y política en bardas del Centro

El Ayuntamiento de Tamiahua prohibió la pinta de bardas en el primer cuadro del municipio con publicidad comercial y política, aunque los partidos las podrán usar siempre y cuando coloquen lonas, que deberán retirar al concluir la jornada electoral.



En pleno proceso electoral y bajo el argumento del inicio de la campaña “Cultura, Arte y Tradición”, con la cual se buscará la denominación de Pueblo Mágico, se dispuso que las bardas en posesión de particulares sólo se podrán usar para la pinta de murales culturales.



Se pidió a los particulares en posesión de bardas que respeten el Reglamento de Desarrollo Urbano, que prohíbe toda clase de publicidad comercial y política.



La disposición aplica también para todos los partidos políticos, con la finalidad de que no abusen de esa infraestructura, sobre todo porque al concluir los procesos electorales ya no las despintan y en ocasiones se han quedado hasta por 20 años.



Se recordó que la actual administración municipal se dio a la tarea de blanquear las bardas que aún tenían propaganda política y sólo el partido de color guinda no cumplió pues aún tiene bardas pintadas en solares baldíos y casas particulares.



A través de los murales culturales que se pintarán, se difundirá la historia del municipio.