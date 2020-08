Tamiahua reabrirá acceso al Municipio a partir de este viernes

A partir de mañana viernes, el Consejo de Salud Municipal de Tamiahua levanta la cuarentena y autoriza la reapertura gradual del municipio bajo estrictos protocolos de salubridad, por lo que nadie podrá ingresar si se rehúsa a pasar por los filtros sanitarios.



A partir de mañana viernes, el municipio autorizará la entrada de habitantes de otras demarcaciones vecinas; el 4 de septiembre para personas procedentes de otras entidades federativas y el 11 de septiembre se reabrirá la zona de playas.



Sin embargo, la reapertura del tianguis de Tamiahua aún no se autoriza, dijo la Alcaldesa Citlali Medellín Careaga, quien agregó que las cosas se harán poco a poco y de manera paulatina.



Señaló que desde hace cinco meses el municipio está luchando contra el COVID-19, por lo que las medidas que a partir de mañana se implementarán no se han tomado a la ligera y continuarán vigentes las sanciones para quienes no acaten las disposiciones.



En ese sentido, expuso que las multas de 20 mil pesos siguen vigentes para los casos de fallecimientos por COVID-19 que no acaten las medidas sanitarias, así como para la organización de eventos sociales; y 500 pesos por no usar cubrebocas o cateta.



Agregó que los filtros sanitarios seguirán instalados en donde cada persona y unidad móvil tendrá que pasar por el proceso de sanitización; se tomará la temperatura corporal; se aplicará gel antibacterial y se deberá utilizar obligatoriamente cubrebocas y/o caretas.



Además, se recomendará, no se les obligará, a las personas que radican fuera del municipio y que deseen visitar a sus familiares a someterse a una prueba rápida de COVID-19 con un subsidio del 40 por ciento de su costo.



Reconoció que las pruebas rápidas tienen un margen de error, por lo que recomendó a las personas que deseen visitar a sus familiares a que una semana antes, tomen todas las medidas preventivas con la finalidad de que cuando se sometan a la prueba el resultado sea certero.



Para la reapertura de la zona de playas, manifestó que se elabora el protocolo sanitario que en los próximos días se dará a conocer, pero adelantó que la venta y consumo de bebidas alcohólicas estará prohibida.



Asimismo, los prestadores de servicios y los comercios deberán cumplir con la habilitación de una zona en donde esté a disposición de los usuarios para que se desinfecten antes de ingresar a los establecimientos.