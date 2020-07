Tampico Alto será reserva natural gracias a producción de 50 mil árboles: Bienestar

El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, garantizó a campesinos de Tampico Alto, adheridos el programa Sembrando Vida que en los próximos meses la zona será una reserva natural que dará beneficios a todos gracias la actual producción de 50 mil árboles maderables.



Acompañado del delegado Manuel Huerta, May Rodríguez supervisó avances en la siembra de viveros en localidades de escasos recursos y se dijo confiado de que habrá resultados en breve.



“Nos tocó venir a Tampico Alto, en una evaluación con los compañeros y con los técnicos, ya que estamos observando que tenemos un avance muy importante en la construcción de los Viveros Comunitarios, vamos a producir 50 mil.



“Los que son de los sembradores que están diariamente peleando por conservar sus parcelas y estamos regenerando la naturaleza, está encomienda viene de parte del Gobierno federal”, dijo.



Tras varios meses, campesinos de la región de la Huasteca comenzaron a recibir la ayuda del programa Sembrando Vida.



"Lo más importante es apoyar a la gente del campo, ya que es una actividad primaria, la cual consideramos en esta zona que es ganadera, lo cual podría en unos años más, ser una reserva importante, la cual se requiere nuestro país; necesitamos confiar en este programa y la transparencia va de la mano, el productor será el beneficiario directo", dijo May Rodríguez.



Algunos productores solicitaron que llegan más apoyos para algunos que ni siquiera fueron censados, pidiendo que más gente de escasos recursos sea tomada en cuenta, por lo que el delegado Manuel Huerta afirmó que dará seguimiento de cada petición hecha en la zona norte de la Huasteca.