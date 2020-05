Tamsa incumple promesa y comienza despidos de personal

Sin previo aviso, empleados de Tenaris-Tamsa fueron despedidos este viernes argumentando carga de planta, es decir, que hay poca actividad y demanda de tubos.



Apenas hace unas semanas, los trabajadores habían denunciado y protestado porque la empresa no estaba pagándoles al cien por ciento durante la baja en la producción por la pandemia del COVID-19.



“Fue sorpresivo, solo me dijeron que era por carga de planta que no tenía nada que ver con sindicato, pero yo considero que fue injusto porque tenía mi base. Además que dijeron que no iban a despedir a nadie, me preocupa porque tengo mi familia y en estas condiciones es difícil encontrar trabajo”, indicó Abdón Escobar Lagunes, quien llevaba 10 años laborando en la planta.



Al terminar o empezar los turnos de trabajo los empleados fueron llamados al área de relaciones laborales para hacerles la notificación de que serían liquidados.



Al exigir una explicación, el encargado del departamento sólo les informó que se realizan ajustes en la empresa por carga de planta.



"Tenemos una situación en la carga de planta que nos está llevando a hacer algunos ajustes en la carga de planta y en este caso te tocó a ti.



¿Es temporal?



-No, liquidación", se escucha en un audio que otro de los trabajadores despedidos grabó cuando le fue notificado.



Los obreros de Tenaris-Tamsa señalan que están siendo liquidados por represalias contra el sindicato, toda vez que han externado la inconformidad en el pago durante la pandemia.



Según les fue informado se respetaría su antigüedad en el pago de su liquidación, a cada uno se les hizo una propuesta para analizarla y firmar el próximo lunes.



"Es un hecho que ya no, ya mañana no te presentas, lo que tienes que hacer es pensar en esto y ya te digo el lunes. De cajón son 3 meses y 20 días por año", les informaron a los trabajadores.