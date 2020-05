TAMSA recorta salarios durante pandemia; dejó de pagar a personal eventual

Obreros de la empresa Tenaris-TAMSA marcharon este jueves para exigir a los directivos que se otorgue el 100 por ciento de salario a los trabajadores que han reducido su carga laboral o que fueron enviados a casa por la contingencia sanitaria por el COVID-19.



De acuerdo con el secretario del Trabajo y Conflictos y Oficial Mayor del Sindicato Nacional “Unidad y Progreso”, Alfredo Morales Cobos, el acuerdo fue que se les daría el 75 por ciento del salario y en este mes, ya se redujo al 50 por ciento.



Dada la situación económica, ahora exigen se les pague por completo el sueldo.



"A los trabajadores que prácticamente no están trabajando y a los trabajadores que están trabajando pero que no todos los días y el día que quieren que descansen se lo están pagando al 75 por ciento y los que están en contingencia se los pagaron al 100 por ciento durante el mes de abril, pero ya ahorita a pesar de que hay un convenio al 75 por ciento por el paro técnico, ya se redujo al 50 por ciento", dijo.



Los obreros se reunieron en la carretera federal Veracruz-Xalapa para marchar de la planta TAMSA 1 a TAMSA 2 para pedir que la empresa tubera de solidarice con los empleados.



Morales Cobos, señaló que toda la plantilla es afectada por esta situación, principalmente los mil trabajadores que están contratados eventualmente, pues a ellos no se les está pagando su salario.



"Toda la plantilla, 3 mil 300 trabajadores, más afectados son alrededor de mil 600 trabajadores que son de planta y que por cuestiones de salud están en sus casas, porque son hipertensos y eso. Los trabajadores de contrato de alguna forma a través por la contingencia los mandaron a a su casa sin salario, la empresa dice que son sin contrato".



Agregó que Tenaris-TAMSA está violando la ley laboral al hacer contratos semanales a los empleados de confianza y ahora por no darles ningún apoyo por la contingencia sanitaria.



Lamentó que al enterarse la empresa de la marcha de este jueves, estuvieron amenazando al personal para que no asistieran a manifestarse.