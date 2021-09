Tapachapan, otra reserva ecológica de Coatepec en peligro

El Colectivo Por la Defensa de la Sierra Coatepec, denunció que el Ayuntamiento pretende que se urbanice la zona de Tapachapan, la cual está considerada como una reserva ecológica.A través de un comunicado en sus redes sociales, la agrupación refirió que uno de los proyectos del Ayuntamiento es la edificación del fraccionamiento denominado “Los Buxos”, cuya propiedad está ubicada en la localidad de Tapachapan y será subdividido en 24 lotes.Señaló que existen anuncios en la vía pública, así como en redes sociales sobre el lugar que se publicita con la leyenda “una vida cerca del Río Trianon y la naturaleza”, sin embargo, no se hace mención de que el predio se encuentra dentro de una reserva ecológica, por lo que urbanizar la zona es ilegal.“El desarrollo inmobiliario, del cual se rumoraba hace meses, materializó su propaganda tras la inauguración de las obras de pavimentación que el alcalde Enrique Fernández abanderó. Carteles tanto en la vía pública como en las redes sociales publicitan una vida “cerca del Río el Trianon y la naturaleza”.Asimismo, el colectivo indicó que la pavimentación de la histórica calzada que se efectúo hace poco más de tres meses, no solo se usó como carta de presentación, sino que se construyó para favorecer la urbanización de la montaña.“Desde hace algunos meses el Ayuntamiento llevó a cabo la pavimentación del acceso a Tapachapan que era un símbolo de progreso.Sin embargo, el sepultar la calzada histórica, favorecer el acceso a los invasores y marginar la escuela Niño Héroes, fueron los reclamos que el ayuntamiento no quiso atender”.Recordó que dicha pavimentación, es una acción delictiva por contravenir el Decreto de la Zona de Monumentos de Coatepec y el Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa.