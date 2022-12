Taquería de Xalapa acusada de vender carne de perro exige disculpa pública

Los propietarios de la taquería “Sumidero”, acusada en redes sociales por una joven de supuestamente preparar sus platillos con carne de perro y provocarle una infección estomacal, exigieron que se disculpe al no haber elementos de sus señalamientos o de lo contrario procederán civil o penalmente contra ella por daño moral.Rafael Altamirano Robledo expuso que el pasado domingo la mujer acudió a su local ubicado en El Sumidero, a un costado de la Escuela Secundaria 97, para comprar una torta, y al día siguiente regresó a reclamar que se sintió mal, que tuvo que realizarse estudios y perdió su día de trabajo; para posteriormente publicar un video en el que lanzaba la acusación.“En eso estamos (en la demanda o denuncia), si ella no se retracta con un video público como el que hizo viral, para eso traemos los abogados, para que ya lo hagan legalmente”, comentó el taquero al acotar que aunque le ofrecieron en apoyo a la joven no les explicó lo que quería, limitándose a realizar el material audiovisual y distribuirlo en las redes sociales.“Nos dijo que había mandado a analizar la carne aquí por el IMAC para que nos clausuraran. Le dijimos que se esperara hasta que le dieran los resultados para que comprobara que no era carne de perro. Vendemos de res. Es la fecha que no ha mostrado ningún documento tal cual que diga que sí venden carne de perro”, comentó Altamirano Robledo.Agregó que tras estos vilipendios las ventas han disminuido en su negocio, que ya tiene 22 años operando, lo que ha repercutido económicamente para ellos y para las 15 familias que dependen de la misma, incluyendo proveedores de carne a los que no les están comprando la misma cantidad que antes.El afectado refirió que hasta ahora no han ido autoridades de salubridad a comprobar la carne se venden en su local, apuntando que están en toda la disposición de recibir la inspección que sea necesaria.Por su parte, el abogado Rogelio Hernández expuso que ha habido un daño moral tanto para los dueños como para las familias que viven de la venta de los tacos de ese establecimiento.“En caso de que la señorita no se disculpe de manera pública, así tal cual lo hizo con su publicación, afectándonos, vamos a tener que llevar a cabo las medidas legales por las vías necesarias, ya sea civil o penal puesto que hay un gran daño moral que está repercutiendo a varias familias”, expuso.