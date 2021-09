Tarda obra y causa molestias en colonia de Xalapa

Inundaciones y malos olores provoca la lenta rehabilitación de una porción de la calle Colima en la colonia José de Jesús Panes, en Xalapa. La obra contempla la pavimentación de 280 metros cuadrados y un tragatormentas.



Tras poco más de un mes, la obra que inició el Ayuntamiento de Xalapa no ha terminando, lo que provoca molestias a los vecinos de la zona, pues debido a la temporada de huracanes y lluvias, el agua se estaca generando inundaciones además de malos olores.



Habitantes de la colonia señalan que si bien se trata de una obra que mejora el tránsito, pues pasó años siendo el único tramo de la calle de terracería, consideran que ha sido mucho el tiempo invertido para su finalización. Al momento solo las aceras están terminadas, continúan los trabajos en el tragatormentas y ductos al drenaje.



Se trata de una zona de poco tránsito vehicular y el transporte público no pasa por las calles aledañas, por lo que no significa un impedimento en el avance de la obra.