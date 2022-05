Tardará la federalización de nómina docente, quizá hasta fin de sexenio: SEP

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, confirmó que la absorción de la nómina magisterial por parte de la Federación no será inmediata y conllevará un proceso que podría demorar hasta 2023 o al cierre del actual sexenio.En entrevista en la ciudad de Xalapa, a donde acudió para la entrega de nombramientos definitivos a docentes, dijo que la federalización en Veracruz y el resto del país depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).La funcionaria federal se refirió al caso de Michoacán, en donde el dinero que se destinaba para el magisterio era utilizado para otros rubros, de ahí que el Gobierno Federal tuvo que asumir el pago de los salarios.“Estamos todavía en ese proceso; en Michoacán lamentablemente se vivió la situación de que se daba el dinero a los gobernadores y pues no se ocupaba para eso y luego teníamos que ver cómo se les pagaba a los docentes.“Se está analizando sobre todo con la Secretaría de Hacienda. Ahorita todos (los Estados) están relativamente considerados, pero todavía no hay ninguno definido”.Afirmó que será Hacienda la que defina los lineamientos y confirmó que podría ser un proceso que se definiría con el presupuesto para 2023: “esperemos que sea así”.Cabe señalar que Michoacán fue la primera entidad en la que se comenzó a federalizar la nómina ante un déficit que había frenado la entrega de salarios y el pasado mes de abril la SEP emitió un comunicado refiriendo que se encuentran en la etapa de diagnóstico para iniciar dicho proceso.Respecto a los apoyos del programa La Escuela es Nuestra dijo que este 2022 en general van a ser cerca de 54 mil o 47 mil escuelas beneficiadas y para el 2023 serán 115 mil escuelas a nivel nacional.Aseguró que los padres de familia “hacen maravillas” con el recurso que se les da y en caso de corrupción o desvíos se podría proceder a través de los comités de transparencia.