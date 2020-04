Tardará la reparación de barda del Deportivo “López Mateos”, en Coatepec

No hay fecha para la reparación de la barda perimetral del Campo Deportivo “Adolfo López Mateos” en Coatepec, indicó el regidor octavo encargado de la Comisión de Educación y Cultura, Benjamín Sánchez Flores.



Lo anterior, luego de que este espacio público fuera dañado debido a la caída de un árbol afectado por una tormenta que se registró en días pasados.



El funcionario público informó que aún ignoran la forma en que se financiará esta reparación, pues recordó que este espacio deportivo fue cerrado debido a la contingencia sanitaria y no se están obteniendo recursos de ahí.



“La afectación fue de 30 metros lineales de la barda perimetral del campo deportivo, todas las áreas operativas atendieron la contingencia. El año pasado, a través de la Comisión de Educación, se creó un comité del COMUDE y desde ahí estamos administrando los recursos”, dijo.



Y es que sostuvo que el tema es preocupante por cuestiones de seguridad ante el temor de que maleantes puedan ingresar al campo.



Además, agregó que la administración está a la espera de un posible recorte a las participaciones y recalcó que por el momento la prioridad es atender la pandemia.



“Pero por la contingencia se cerró el espacio y no hay ingresos, en una reunión de trabajo platicamos esta situación, porque es preocupante por temas de seguridad, hay que analizar las finanzas de la cuenta concentradora del COMUDE y en este momento sería adelantado decir cómo lo vamos a financiar, pues estamos a la espera de un recorte a las participaciones, estamos a la espera como va a venir la parte financiera, en este momento la prioridad sigue siendo la pandemia. No hay fecha para su reparación”, concluyó.